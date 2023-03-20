Юбилей в Новочебоксарске обернулся кровавой трагедией Фото: Павел МАРТИНЧИК

Веселое празднование Дня Рождения жителя Новочебоксарска обернулось страшной трагедией. 40-летний мужчина 16 марта отмечал юбилей в одной из саун города. Изрядно перепив, он начал бросаться на своих гостей – нанес несколько ударов осколком разбитой бутылке тете, ее сожителю, а также своем товарищу. Пострадавшие были экстренно госпитализированы, однако без летального исхода не обошлось. Родственница виновника торжества в ту же ночь скончалась в больнице от полученных травм.

В отношении 40-летнего мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство». Он заключен под стражу.

Как сообщают в региональном следственном комитете, в настоящее время проводятся следственные действия – устанавливаются обстоятельства произошедшего и допрашиваются свидетели.

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