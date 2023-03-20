В Казани на пожаре в высотке погибла женщина

В столице Татарстана на пожаре погибла женщина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 20 марта, на пожаре в 16-этажке на улице Ноксинский спуск погибла женщина. О возгорании в квартире на третьем этаже стало известно в 15:21.

Пожарные, выехавшие на место происшествия, забрались на балкон горящей квартиры с помощью трехколесной лестницы. Остальные сотрудники спецслужбы проникли к очагу возгорания через подъезд и спасли ребенка. Женщину, обнаруженную в коридоре горящей квартиры без сознания, вынесли на свежий воздух. Однако реанимационные действия не вернули ее к жизни – пострадавшая, к несчастью скончалась.

Жильцы верхних этажей во время пожара эвакуировались сами. Причина возгорания в данный момент устанавливается дознавателями Государственного пожарного надзора.

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