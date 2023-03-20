В Казани полицейские задержали мужчину, устроившего пожар в подъезде на проспекте Победы

По факту преступления проводится проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел полиции «Сафиуллина» УМВД России по Казани поступило сообщение о возгорании в подъезде одного из домов по улице Проспект Победы. Полицейские по «горячим следам» задержали 35-летнего казанца, подозреваемого в совершении поджога.

По внешним признакам мужчина был похож на пьяного, поэтому он прошел медицинское освидетельствование, а его анализы направили на экспертизу.

Было установлено, что задержанный сначала разрисовал стены в подъезде, а после поджег там баллончики с краской. Возгорание удалось быстро локализовать, поэтому эвакуация жильцов не потребовалась.

В результате происшествия никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Казани.

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