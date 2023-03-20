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НовостиОбщество20 марта 2023 13:56

На первой весенней сельхозярмарке в Казани продали товаров на 54 млн рублей

Посетить ярмарки можно до 22 апреля
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Торговля организуется каждую субботу.

Торговля организуется каждую субботу.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В минувшую субботу, 18 марта, в Казани прошла первая весенняя сельскохозяйственная ярмарка. Продавцы на ней реализовали продукцию на 54 миллиона рублей. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов.

Купить овощи и мясо по социально ориентированным ценам горожане смогут до 22 апреля. При этом торговля будет организована каждую неделю по субботам на 15 площадках. Предлагать свою продукцию будут 22 района Татарстана и 19 организаций агропромышленного комплекса региона.

Адреса площадок, на которых пройдут ярмарки. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Адреса площадок, на которых пройдут ярмарки. Фото: пресс-служба мэрии Казани

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