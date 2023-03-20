Умер известный татарский певец Эмиль Заляльдинов

В песенном репертуаре Эмиля Усмановича насчитывалось свыше 500 произведений. Фото: пресс-служба Минкульта Татарстана

В воскресенье, 19 марта, в возрасте 89 лет ушел из жизни известный татарский певец, заслуженный артист РСФСР, народный артист ТАССР Эмиль Усманович Заляльдинов.

Эмиль Заляльдинов родился 2 июля 1933 года в Самарканде Узбекской ССР. Свою карьеру он начал в 1960 году, став солистом оперы в Татарском государственном академическом театре оперы и балета. После успешно окончил музыкальный вуз и спустя два года начал работать в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Здесь Эмиль Заляльдинов полностью посвятил себя концертам.

В песенном репертуаре Эмиля Усмановича насчитывалось свыше 500 произведений. Певец с легкостью исполнял весь мировой классический репертуар. Он покорил публику, исполняя песни на русском, татарском, украинском, английском, французском, немецком, итальянском, грузинском, таджикском, узбекском и казахском языках, отмечает пресс-служба Минкульта Татарстана.

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