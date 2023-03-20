Банк «Открытие»: за последний год жители ПФО стали есть меньше говядины и больше мяса птицы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

91% жителей Приволжского федерального округа постоянно едят мясо. 56% не готовы отказаться от него ни при каких условиях. В целом жители округа любят мясо больше, чем рыбу. Таковы результаты опроса*, проведенного ПАО Банк «Открытие» (входит в Группу ВТБ) к Международному дню без мяса 20 марта.

36% опрошенных едят мясо каждый день. Еще 55% также употребляют мясо постоянно, несколько раз в неделю. Не чаще, чем раз в неделю употребляют мясные продукты 7%. 2% делают это не чаще, чем раз в месяц.

Потребление говядины за последний год не изменилось у 59%. У 4% оно увеличилось, у 37% уменьшилось. У 65% за год не изменилось потребление свинины. 6% стали есть ее больше, а 29% меньше. 72% потребляют столько же мяса птицы, сколько год назад. 12% стали потреблять его меньше, а 16% больше.

Таким образом за год жители ПФО стали потреблять больше мяса птицы и меньше говядины и свинины. Среди причин, по которым произошли эти изменения (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) чаще всего называются изменение цен на конкретные виды мяса (42%), изменение вкусов (17%), решение перейти на более здоровое питание (12%). При этом 9% отметили изменение мясного ассортимента в магазинах.

56% не откажутся от употребления мяса ни при каких условиях. При этом 39% готовы перестать есть мясо по рекомендациям врачей. 2% готовы перестать есть мясо из-за любви или с дружбы с человеком, который его не ест.

41% опрошенных любят мясо больше, чем рыбу. Еще 44% любят мясо и рыбу одинаково. 15% отдают предпочтение рыбе. Одинаково не любят мясо и рыбу 1% опрошенных.

*Опрос проведен банком «Открытие» 8-15 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.