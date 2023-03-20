Казанский «Ак Барс» проиграл «Адмиралу» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина

Четвертый матч пройдет уже 22 марта. Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

В понедельник, 20 марта, прошел третий матч серии полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина. На этот раз казанский «Ак Барс» проиграл в первом овертайме владивостокскому «Адмиралу» со счетом 0:1.

На протяжении всех трех периодов ни одной команде не удалось забросить шайбу в ворота противника. Игра перешла в овертайм, где победную шайбу на 74-й минуте реализовал защитник «Адмирала» Евгений Лисовец.

Напомним, ранее «Ак Барс» уже дважды побеждал в матчах с «Адмиралом». Четвертая игра пройдет 22 марта в 12.30 во Владивостоке.

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