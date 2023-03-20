В Татарстане один человек погиб и трое пострадали при столкновении BMW и грузовика

Водитель иномарки не справилась с управлением. Фото: МВД по Татарстану

В понедельник, 20 марта, в 10.20 на 30 километре трассы М-7 «Волга» в Высокогорском районе произошло смертельное столкновение BMW и грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

Последствия аварии. Фото: МВД по Татарстану

Предполагается, что женщина 1977 года рождения, управлявшая иномаркой, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем SCANIA. В результате ДТП 68-летняя пассажирка BMW от полученных травм погибла на месте. Водителя и еще двух пассажиров иномарки доставили в больницу.

Напомним, ранее в Зеленодольском районе водитель насмерть переехал мужчину, лежащего на проезжей части.

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