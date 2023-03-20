Генконсул Турции поблагодарил Татарстан за гуманитарную помощь после землетрясений

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генконсулом Турции в Казани Исметом Эриканом. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В понедельник, 20 марта, раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генконсулом Турции в Казани Исметом Эриканом. Они обсудили вопросы укрепления сотрудничества, развития деловых контактов, в том числе в гуманитарной области.

Исмет Эрикан поблагодарил татарстанцев за оказанную помощь жителям Турции, которые пострадали от страшных землетрясений в феврале этого года. В ответ Рустам Минниханов подчеркнул, что было долгом помочь братскому турецкому народу в трудное время.

В сборе гуманитарного груза приняли участие татарстанские предприятия, благотворительные фонды, религиозные организации и просто неравнодушные жители республики, отмечает пресс-служба руководителя региона.

Напомним, ранее волонтер из Казани рассказал об ужасах в Турции после землетрясения.

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