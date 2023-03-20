В семи школах Авиастроительного и Ново-Савиновского районов пройдет капремонт

Капремонт уже прошел в школе №143 и прогимназии №360 Ново-Савиновского районов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах капитально отремонтируют семь школ. В ближайшее время здесь также откроются новые образовательные учреждения, рассказал глава местной администрации Фанис Нурмухаметов на «деловом понедельнике» в исполкоме Казани.

Сейчас в этих районах насчитывается 132 учебных заведения, где воспитываются и учатся 60 тысяч детей. К предстоящему учебному году в Ново-Савиновском районе уже прошел капремонт в школе №143 и прогимназии №360. Продолжается строительство двух детсадов на улице Адоратского, один из которых сдадут в сентябре.

Кроме того, в Ново-Савиновском районе Казани строится новая школа на 1 224 места возле ЖК «Столичный», сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ранее мы рассказывали, как подать заявление на поступление в первый класс в школы Казани и какие документы для этого нужно подготовить.

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