Гидрометцентр Татарстана сообщил об аномальном потеплении к концу недели

Местами может выпасть снег и пойти дождь. Фото: Евгения ГУСЕВА

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 21 марта в западной части республики ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные часы возможен туман, температура составит от -3 до +2 градусов, днем – от +4 до +9 градусов.

В среду, 22 марта, в ночное время выпадет мокрый снег и дождь, в дневное – существенных осадков не предвидится. Температура останется практически неизменной, лишь ночью будет от 0 до +3 градусов.

На следующие сутки прогнозируется повышенное атмосферное давление. Ночью столбики термометров покажут от 0 до -3 градусов, в дневные часы потеплеет от +6 до +11 градусов.

С 24 по 26 марта в республике сохранится аномально теплая погода с плюсовой температурой в ночное время суток. Днем будет от +6 до +11 градусов. Средние температуры в эти дни будут на 6-8 градусов выше нормы.

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