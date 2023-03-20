В Челнах жители дома 17/03 оспорят в суде строительство выставочного центра

В Набережночелнинского городской суд поступило коллективное исковое заявление от жителей дома 17/03. Горожане указали в документе, что около их дома был вырублен сквер, а на этом месте начата стройка выставочного центра.

Челнинцы просят признать незаконными выделении территории сквера под строительство выставочного центра, а также разрешение на строительство объекта

Как сообщили в пресс-службе суда, административное исковое заявление принято к производству.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на благоустройство парков и скверов выделят почти миллиард рублей.

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