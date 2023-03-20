В Казани вынесен приговор по делу о затонувшем пассажирском судне

Все пассажиры и члены экипажа были спасены Фото: Андрей АБРАМОВ

В столице Татарстана вынесен приговор капитану, который оказывал опасные услуги на речном транспорте, а также организатору поездки. Их действия привели к затоплению судна. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По материалам дела, в июле прошлого года осужденные, зная, что пассажировместимость маломерного судна «Казанец-1» составляет 12 человек и на борту судна отсутствует достаточное количество спасательных средств, организовали речную прогулку для 28 человек. Сильный перегруз и плохое техническое состояние привели к затоплению судна на реке Волге неподалеку от Казани.

Все пассажиры и члены экипажа были спасены. Но авария причинила находившимся на судне серьезный ущерб – на сумму более миллиона рублей.

Капитан и организатор поездки приговорены судом к штрафу. Первый должен заплатить 100 тысяч рублей, второй - 50 тысяч рублей.

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