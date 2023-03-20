Мэр Набережных Челнов призвал повысить качество ямочного ремонта в городе

Ямочный ремонт дорог в Набережных Челнах стартовал 7 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании призвал улучшить качество ямочного ремонта дорог, который стартовал в городе еще 7 марта.

По словам градоначальника, ремонт не должен быть сделан «тяп-ляп», чтобы дороги через день или неделю после проведенных работ не возвращались к прежнему состоянию. Наиль Магдеев поручил тем, кто принимает выполненные работы, внимательно проверять соблюдение технологий ямочного ремонта.

По состоянию на 20 марта работы уже выполнены на площади 485 квадратных метров. Отремонтированы участки дорог на улицах Машиностроительной, Жукова, Низаметдинова, проспектах Дружбы Народов, Хасана Туфана, Яшьлек, Ремонтном и Хлебном проездах, Сармановском тракте, на перекрестке проспекта Беляева с улицей Машиностроительной, на кольцевом перекрестке проспекта Абсалямова с улицей Полякова.

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