Прокуратура Набережных Челнов требует провести ремонт в школе с протекающей крышей

Акт реагирования находится на стадии рассмотрения
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Прокуратура Набережных Челнов провела проверку после публикации в соцсетях информации о протечке крыши в школе №58.
Выяснилось, что потолок протекал в коридоре школы, на четвертом этаже. Причина – нарушение герметичности кровли.
Прокуратура внесла в адрес директора школы представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Акт реагирования находится на стадии рассмотрения.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане за 2023 год решили отремонтировать 42 школы и восемь детсадов.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram