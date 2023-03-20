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НовостиОбщество20 марта 2023 10:12

Прокуратура Набережных Челнов требует провести ремонт в школе с протекающей крышей

Директору внесено представление
Адам САГАЛ
Акт реагирования находится на стадии рассмотрения

Акт реагирования находится на стадии рассмотрения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Набережных Челнов провела проверку после публикации в соцсетях информации о протечке крыши в школе №58.

Выяснилось, что потолок протекал в коридоре школы, на четвертом этаже. Причина – нарушение герметичности кровли.

Прокуратура внесла в адрес директора школы представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Акт реагирования находится на стадии рассмотрения.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане за 2023 год решили отремонтировать 42 школы и восемь детсадов.

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