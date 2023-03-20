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НовостиОбщество20 марта 2023 10:00

В Казани эвакуировали Госпиталь для ветеранов войн

Туда приехали пожарные машины
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Люди из здания были эвакуированы еще до приезда пожарных.

Люди из здания были эвакуированы еще до приезда пожарных.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот понедельник, 20 марта, в экстренные службы поступил сигнал от автоматической пожарной сигнализации в казанском Госпитале для ветеранов войн (ул. Исаева, 5). Тут же туда выехали пожарные машины, сообщает МЧС Татарстана.

- Еще до их прибытия из здания госпиталя было эвакуировано 50 человек, - отметили в ведомстве.

Пожарные не месте выяснили причину сработки автоматической сигнализации. Оказалось, что в одном из кабинетов произошло короткое замыкание без какого-либо горения. В итоге экстренным службам был дан отбой по вызову, а медперсонал и пациенты вернулись обратно в госпиталь.

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