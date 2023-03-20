В Казани эвакуировали Госпиталь для ветеранов войн

Люди из здания были эвакуированы еще до приезда пожарных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот понедельник, 20 марта, в экстренные службы поступил сигнал от автоматической пожарной сигнализации в казанском Госпитале для ветеранов войн (ул. Исаева, 5). Тут же туда выехали пожарные машины, сообщает МЧС Татарстана.

- Еще до их прибытия из здания госпиталя было эвакуировано 50 человек, - отметили в ведомстве.

Пожарные не месте выяснили причину сработки автоматической сигнализации. Оказалось, что в одном из кабинетов произошло короткое замыкание без какого-либо горения. В итоге экстренным службам был дан отбой по вызову, а медперсонал и пациенты вернулись обратно в госпиталь.

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