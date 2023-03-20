В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах за 250 млн рублей отремонтируют пять улиц

Точные сроки начала и окончания работ, пока не оглашались. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов для борьбы с пробками со стороны трасы М-7 «Волга» отремонтируют пять улиц. Как отметили 20 марта на еженедельном совещании в мэрии города, на эти работы будет потрачено порядка 250 миллионов рублей.

Речь идет о починки проезжей части на следующих улицах: Ленинградская, Пржевальского, Ударная, Вересаева и Камчатская. В планах увеличить на них пропускную способность с 3 680 до 4 639 автомобилей в час.

Отметим, что в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах числится 14 поселков, в которых проживает свыше 45 тысяч горожан.

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