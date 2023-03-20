В Казани женам мобилизованных бойцов предоставят двухнедельный отпуск

Бойцы проведут с семьей две недели. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Супруги мобилизованных казанцев, которые вернулись в двухнедельный отпуск, смогут оформить отдых и для себя. Об этом рассказал глава города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике».

- Чтобы военнослужащие провели максимальное время со своей семьей, принято решение, и я обращаюсь к руководителям наших предприятий неукоснительно выполнять это, - на время отпуска оформить возможность отдыхать женам, - подчеркнул мэр Казани.

Кроме этого, детям вернувшихся бойцов позволят перейти на дистанционное обучение на время отпуска их отцов.

Напомним, первая группа мобилизованных приехала в отпуск в Казань 17 марта. Отдых продлится две недели. Также в столицу Татарстана прибыли бойцы из Марий Эл, Чувашии, Башкортостана и Удмуртии.

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