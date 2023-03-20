В двух районах Казани капитально отремонтируют 45 домов

В рамках текущего ремонта в 2022 году было отремонтировано 265 домов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В текущем году в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани капитальный ремонт проведут в 45 многоквартирных домах. Годом ранее строители привели в порядок 36 домов. На «деловом понедельнике» об этом рассказал глава районов Фанис Нурмухаметов.

В рамках текущего ремонта в 2022 году было отремонтировано 265 домов. В текущем году планируется обновить 237 домов. Из них большая часть в Ново-Савиновском районе – 132.

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