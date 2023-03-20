В Казани спрогнозировали рост средней зарплаты до 83 тысяч рублей

Сейчас средний заработок равен 70,1 тысячи рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Средняя зарплата в Казани в 2023 году вырастет до 83 тысяч рублей. Прогноз на совещании в мэрии озвучил глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Фанис Нурмухаметов.

Чиновник напомнил, что на территории возглавляемых им районов находятся такие предприятия, как ПАО» Туполев», КМПО, КАЗ, «Элекон» и другие. Рост зарплат в этих компаниях за год составил 22%. Сейчас средний заработок здесь равен 70,1 тысячи рублей.

Нурмухаметов подчеркнул, что в минувшем году выпуск продукции нарастили оборонные предприятия.

Ранее мы сообщали, что средняя зарплата на предприятии Менделеевска достигла 91 тысячи рублей. Речь идет о химическом комплексе «Аммоний».

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