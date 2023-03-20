В Набережных Челнах назвали отремонтированные весной дороги

Большинство работ ведут ночью Фото: Евгения ГУСЕВА

О ходе ямочного ремонта в Набережных Челнах на совещании в мэрии рассказал первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

По словам чиновника, уже отремонтировано 485 кв.м. дорог, потрачено 57 тонн ремонтной смеси. Дороги залатали на улицах Машиностроительной, Низаметдинова, проспектах Дружбы Народов, Хусана Туфана, Яшьлек и других участках.

Как уточнил Зуев, работы преимущественно ведутся в ночное время. Мэр города Наиль Магдеев, потребовал проводить работы качественно – «чтобы эффекта хватало не на неделю».

О старте ямочного ремонта в Набережных Челнах сообщили в начале марта.

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