В Тукаевском районе автомобилисты теряют номера на затопленных дорогах

Многие оставляют свои автомобили у центральной дороги и к дому идут пешком Фото: принтскрин видео.

Жители микрорайона для многодетных семей «Подсолнухи», что в деревне Азьмушкино Тукаевского района, жалуются на затопленные дороги. В частности, активисты сняли обстановку на улице 70 лет Победы.

- Проехать здесь могут только кроссоверы. Седан не проедет. Многие теряют свои номера тут, - рассказал житель поселка.

Местные жители утверждают, что сами отсыпали дорогу. Но и это не помогло. Проехать весной и осенью здесь крайне проблематично. Многие оставляют свои автомобили у центральной дороги и к дому идут пешком по грязи.

Ранее в деревне была построена новая дорога, которая соединяет микрорайон с городом Набережные Челны.

Некоторые автомобилисты в лужах теряют номера Фото: принтскрин видео.

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