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НовостиЗдоровье20 марта 2023 6:07

Глава Минздрава призвал жителей Буинского района активнее проходить диспансеризацию

Благодаря этому появляется возможность своевременно выявить заболевание и составить план лечения
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам главы Минздрава региона, важной частью нацпроекта «Здравоохранение» является обеспечение охвата всех граждан России профосмотрами.

По словам главы Минздрава региона, важной частью нацпроекта «Здравоохранение» является обеспечение охвата всех граждан России профосмотрами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин призвал жителей Буинского района активнее проходить диспансеризацию. Об этом он заявил во время рабочего визита в ЦРБ Буинска и общежитие Медучилища после капремонта в сопровождении главы района Раниса Камартдинова, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Миннуллина, в медучреждении имеется два компьютерных томографа, МРТ. Такими устройствами обладают не все районы. В связи с этим он призвал жителей активнее проходить диспансеризацию. Благодаря этому появляется возможность своевременно выявить заболевание и составить план лечения.

Как отметил глава Минздрава региона, важной частью национального проекта «Здравоохранение» является обеспечение охвата всех граждан России профосмотрами. Поэтому необходимо активно вовлекать трудоспособное население, особенно в возрасте 40-65 лет, в это процесс.

Напомним, в Татарстане в 2023 году планируют капитально отремонтировать более 100 объектов здравоохранения. Больше всего капремонт затронет фельдшерско-акушерский пункты.

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