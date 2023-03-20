Глава Минздрава призвал жителей Буинского района активнее проходить диспансеризацию

По словам главы Минздрава региона, важной частью нацпроекта «Здравоохранение» является обеспечение охвата всех граждан России профосмотрами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин призвал жителей Буинского района активнее проходить диспансеризацию. Об этом он заявил во время рабочего визита в ЦРБ Буинска и общежитие Медучилища после капремонта в сопровождении главы района Раниса Камартдинова, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Миннуллина, в медучреждении имеется два компьютерных томографа, МРТ. Такими устройствами обладают не все районы. В связи с этим он призвал жителей активнее проходить диспансеризацию. Благодаря этому появляется возможность своевременно выявить заболевание и составить план лечения.

Как отметил глава Минздрава региона, важной частью национального проекта «Здравоохранение» является обеспечение охвата всех граждан России профосмотрами. Поэтому необходимо активно вовлекать трудоспособное население, особенно в возрасте 40-65 лет, в это процесс.

Напомним, в Татарстане в 2023 году планируют капитально отремонтировать более 100 объектов здравоохранения. Больше всего капремонт затронет фельдшерско-акушерский пункты.

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