В Татарстане рабочая неделя начнется с резкого потепления и дождя

На дорогах местами сохраняется гололедица. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане во вторник, 21 марта, ожидается до 9 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает Гидрометцентр республики.

Согласно данным, ночью температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, а днем ожидается от +4 до +9 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, на дорогах местами гололедица.

В среду, 22 марта, ночью столбик термометра покажет от 0 до +4 градусов, а днем прогнозируют от +4 до +9 градусов. Местами выпадут осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Ветер ожидается юго-западный умеренный, а на дорогах местами сохраняется гололедица.

Напомним, в Кайбицком районе ликвидировали последствия подтопления на 16 участках. Для этого расширили и углубили траншеи для пропуска воды.

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