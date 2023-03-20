В Татарстане выросли цены на говядину и баранину

Мясо свинины стало дешевле на 6,7% Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты Татарстанстата проанализировали, как изменились цены на продукты питания за год. Выяснилось, что баранина подорожала на 11,5% до 575 рублей за килограмм. Цена на говядину повысила на 13% - до 481 рубля за килограмм. Кроме этого, подорожала колбаса: полукопченая на 7,6%, вареная – на 3,3%.

А вот мясо свинины стало дешевле на 6,7%, цена снизилась до 261 рубля за килограмм.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане несколько недель подряд снижаются цены на огурцы.

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