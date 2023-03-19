В марте в пяти районах Татарстана приостановится телерадиовещание

Работы будут вестись с 9.00 до 15.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 по 24 марта с 9.00 до 15.00 в Тетюшском, Азнакаевском, Бавлинском, Буинском и Камско-Устьинском районах Татарстана приостановится телерадиовещание. Отключение связано с профилактическими работами.

Так, 20 марта работы будут вестись в Кадышево, 21 марта - в Первом Мая, 22 марта - в Исергапово и Каменном Броде, а 24 марта - в Камском Устье. Об этом предупреждает «Радиотелепередающий центр Татарстана»

Напомним, ранее мы рассказывали, в какие дни в апреле не будет работать телерадиовещание в Казани.

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