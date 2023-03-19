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НовостиПроисшествия19 марта 2023 13:30

Жительницу Набережных Челнов осудят за заведомо ложный донос на отчима

Девушка обвинила его в развратных действиях
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Уголовное дело передали в суд.

Уголовное дело передали в суд.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Татарстане 25-летняя жительница Набережных Челнов обвиняется в заведомо ложном доносе на отчима.

По версии следствия, в ноябре 2022 года обвиняемая приехала в гости к матери и отчиму. В ходе распития алкоголя между ней и мужчиной произошла ссора, после чего падчерица решила его наказать.

Для этого она заявила сотрудникам полиции, что якобы в 2011 году отчим совершил в отношении нее развратные действия. На следующий день девушка осознала незаконность своих действий и хотела отозвать заявление.

Однако следствие привлекло ее к уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Сейчас дело передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

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