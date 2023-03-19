В Кайбицком районе ликвидировали последствия подтопления на 16 участках

Для сил и средств Кайбицкого звена территориальной подсистемы РСЧС ввели режим повышенной готовности. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Накануне в селе Турминское Кайбицкого района Татарстана подтопило 16 приусадебных участков. Для сил и средств Кайбицкого звена территориальной подсистемы РСЧС ввели режим повышенной готовности.

Сотрудники ГУ МЧС России по Татарстану расширили и углубили траншеи для пропуска воды, в результате чего активно снизился уровень подтопления. Все 16 участков освободились от воды, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее стало известно, какие поселки Казани может затопить в случае резкого потепления.

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