В Йошкар-Оле при пожаре в квартире на улице Ломоносова пострадали люди

Последствия пожара. Фото: пресс-служба Прокуратуры Марий Эл

В субботу, 18 марта, в 23.38 поступило сообщение о пожаре в квартире дома по улице Ломоносова в Йошкар-Оле. Пожар ликвидировали двенадцать человек и четыре единицы техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. В результате пожара повреждено имущество в квартире. По оперативной информации есть пострадавшие.

Прокуратура Йошкар-Олы начала проверку по факту пожара. Причины и обстоятельства происшествия выясняются, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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