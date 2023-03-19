Спасатели Чувашии рекомендовали завершить рыбакам сезон подледного лова

Перепады температур делают лед рыхлым и непрочным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ГУ МЧС России по Чувашии настоятельно рекомендуют завершить рыбакам сезон подледного лова. Связано это с тем, что лед на водоемах республики стал стремительно таять, а перепады температур делают его рыхлым и непрочным.

Если вы слышите треск, лед прогибается, наверх проступила вода, то необходимо немедленно вернуться на берег тем же путем. Идти при этом нужно широким шагом, не отрывая ног от поверхности, напоминают спасатели.

Напомним, ранее в Алатырском районе Чувашии ввели режим повышенной готовности из-за риска подтопления. В округ прибыла дополнительная группа спасателей.

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