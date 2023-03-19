Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 марта 2023 9:12

В апреле телерадиовещание в Казани приостановят на два дня

Причина — плановый ремонт на радиотелецентре
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Вещание приостановят 17 и 26 апреля.

Вещание приостановят 17 и 26 апреля.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Казани два дня в апреле не будут показываться программы радио и телевидения в форматах аналогового и цифрового эфирного телерадиовещания.

Вещание приостановят 17 апреля с 2.00 до 11.00 и 26 апреля с 9.00 до 15.00. Отключение связано с плановым ремонтом на городском радиотелецентре, сообщает «Радиотелепередающий центр Татарстана».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram