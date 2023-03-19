В апреле телерадиовещание в Казани приостановят на два дня

Вещание приостановят 17 и 26 апреля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Казани два дня в апреле не будут показываться программы радио и телевидения в форматах аналогового и цифрового эфирного телерадиовещания.

Вещание приостановят 17 апреля с 2.00 до 11.00 и 26 апреля с 9.00 до 15.00. Отключение связано с плановым ремонтом на городском радиотелецентре, сообщает «Радиотелепередающий центр Татарстана».

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