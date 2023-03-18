В честь присоединения Крыма телебашня Казани окрасится в цвета российского флага

На медиаэкране башни появится триколор и бегущая строка «Крым — это Россия!». Фото: kzn.ru

В честь присоединения Крыма 18 марта телебашня Казани окрасится в цвета российского флага. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Жители и гости города праздничную подсветку смогут наблюдать с 18:00 до 23:00 часов. Также на медиаэкране башни появится триколор и бегущая строка «Крым — это Россия!».

Кроме того, в этот день в цвета российского триколора окрасятся телебашни Белгорода, Брянска, Костромы, Назрани, Нальчика, Оренбурга, Перми и Самары.

Напомним, договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России был подписан 18 марта 2014 года.

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