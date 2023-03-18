С 21 по 26 марта будет закрыт тротуар на улице Маяковского возле дома №9. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани на улице Маяковского временно закроют для движения проезжую часть. Это связано с реконструкцией тепловых сетей, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Так, с 21 по 26 марта будет закрыт тротуар на улице Маяковского возле дома №9. А с 23:00 24 марта до 5:00 25 марта перекроют проезжую часть на участке от дома №4а до здания №8/9 по Катановскому переулку. Также с 27 марта по 1 апреля частично закроют участок от дома №4 до №4а, где расположена парковочная зона, а полностью - тротуар.

- Автомобилистам и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршруты объезда и следовать по установленным дорожным знакам, - отметили в пресс-службе комитета.

Напомним, в Ново-Савиновском районе Казани появились два новых пешеходных светофора. Их установили на перекрестке улиц Четаева и Меридианной.

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