В Моргаушском районе Чувашии автомобиль вылетел с дороги в кювет, один человек погиб

Обстоятельства произошедшего уточняются. Фото: ГИБДД Чувашии

18 марта в 13:35 возле деревни Большой Сундырь Моргаушского района автомобиль Kia Rio вылетел с дороги в кювет. В результате аварии погиб 34-летний пассажир, 27-летний водитель и ровесница-пассажирка получили травмы.

- Обстоятельства произошедшего уточняются, - отметили в пресс-службе ГИБДД Чувашии.

Напомним, в Казани на улице Тэцевской произошло массовое ДТП. В результате там образовалась пробка.

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