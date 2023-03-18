Как отметил Алмаз Хазиев, за год проведено более десяти тысяч исследований. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Набережных Челнах среди онкозаболеваний чаще всего выявляют рак кожи. Его показатель составляет 15,05%. Об этом на итоговой коллегии сообщил главный врач городского онкодиспансера Алмаз Хазиев.

По его словам, второе место занимает рак толстой кишки. Его выявляют в 13,7% случаях. На третьей строчке расположился рак молочной железы - почти 12%.

Как отметил Хазиев, за год проведено более десяти тысяч исследований. А в рамках диспансеризаций и скрининга обследование у маммографа прошли более 26 тысяч пациентов. Из них в 159 случаях выявили ЗНО.

Напомним, в Татарстане в 2022 году выявили рекордное число пациентов с онкологией - 17 049 человек, что на 341 случай больше, чем в 2021-ом. При этом 62,5% от всех случаев болезнь была выявлена на ранних стадиях.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram