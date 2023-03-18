Выплаты будут приходить не за текущий, а за предыдущий месяц. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане с июня начнут перечислять ежемесячную выплату из маткапитала в единый день. Теперь семьи будут получать деньги пятого числа каждого месяца. Об этом сообщил управляющий Социального фонда республики Эдуард Вафин.

По его словам, выплаты будут приходить не за текущий, а за предыдущий месяц. Так, за апрель деньги семьям начислят 14 числа, а майские средства придут уже 5 июня. Переход на новую дату зачислений произойдет автоматически, родителям не нужно никуда обращаться.

Отметим, право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. При расчете дохода складывают сумму зарплат, премий, пенсий, больничных и ряда других поступлений родителей и детей.

Напомним, в Татарстане нуждающиеся семьи с детьми до 17 лет и будущие матеря, вставшие на учет на ранних сроках беременности, имеют возможность получить универсальное пособие. Прогнозируется, что размер этих ежемесячных выплат в Татарстане составит 5 926 рублей, 8 889 рублей и 11 852 рубля.

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