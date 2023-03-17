Более 350 жителей ЛНР и ДНР трудоустроились в Татарстане

Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

350 вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей нашли работу в Татарстане. Из общего числа всех переехавших в республику, порядка 550 являются трудоспособными. Больше половины из них проживают в 11 пунктах временного проживания, которые обустроены в РТ.

Чтобы помочь людям найти работу в Татарстане организовываются ярмарки вакансий, проводятся встречи с потенциальными работодателями, а специалисты соцзащиты консультируют по вопросам трудоустройства. Всего за помощью в поиске работы обратилось более 450 человек. Такие данные приводят в министерстве труда, занятости и соцзащиты республики.

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