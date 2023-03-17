В Татарстане приступили к строительству новой мечети

Фото: архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщили в пресс-службе Зеленодольского района, в муниципалитете приступили к строительству новой мечети.

Она будет построена в поселке под названием «Ханская Усадьба» и получит имя известного татарского благотворителя Ахмед-бая Хусаинова. Финансирование на постройку мечети запланировано в размере 26 млн рублей. Завершится строительство к началу 2024 года.

Жители поселка оценили проект положительно. По их словам, они давно ждали, когда у них появится мечеть. «В преддверии священного месяца Рамадан — это большой праздник», - говорят они.

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