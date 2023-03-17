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НовостиОбщество17 марта 2023 17:39

В апреле в Татарстане откроется сезон охоты на пернатую дичь

Заявления на разрешение охотиться начнут принимать 22 марта
Елена СКВОРЦОВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета республики, подавать заявления на охоту можно будет с 22 марта, а сам сезон откроется с апреля. Чтобы получить разрешение, заявителям необходимо предоставить ряд документов: паспорт, квитанцию об оплате госпошлины и охотничий билет. Правда, чтобы охотиться на тетерева или глухаря также придется оплатить дополнительный сбор. Продлится сезон до 6 мая.

С середины апреля и до 24 числа можно будет охотиться на водоплавающую дичь, с 22 апреля до начала мая - на бобров.

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