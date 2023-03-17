С 28 марта из Казани появится прямой авиарейс в Тегеран

Фото: архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, с 28 марта из Казани можно будет долететь до Тегерана на прямом авиарейсе. Рейсы из столицы Татарстана будет совершать компания Nordwind.

Кроме того, Максим Решетников сообщил, что в 2022 году Иран посетило более 22 тысяч жителей России и почти столько же иранцев побывали в РФ. Поэтому в этом году планируется подписание меморандума о развитии туризма между странами. Также министр рассказал о планах по заключению соглашения о безвизовых туристических поездках для групповых туров.

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