23 марта в Татарстане состоится заседание Госсовета республики

Фото: архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

23 марта Госсовет Татарстана 6 созыва проведет свое 42 заседание. Депутаты рассмотрят 25 вопросов, 20 из которых связаны с законопроектами.

Так, большая часть вопросов будет связана с корректировкой и приведением законов РТ в соответствие с федеральным законодательством. На совете обсудят закон о госслужбе, а также о госсимволах и статусе народного избранника.

Кроме того, перед парламентариями с докладами выступят уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец и уполномоченный по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева.

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