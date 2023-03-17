В субботу в Татарстане ожидается метель и туман

Фото: архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После нескольких теплых дней, уже завтра, 18 марта, в Татарстане ожидается существенное ухудшение погодных условий. Такой прогноз сообщили в гидрометцентре республики.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами метель, мокрый снег с дождем, сильный ветер и туман. Температура воздуха опустится до минут трех градусов.

В столице Татарстана ночью ожидается до минус двух, днем до +3 градусов. Водителей предупреждают о гололедице и снежных заносах на дорогах и просят быть осторожными.

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