В субботу в Татарстане ожидается метель и туман

Фото: архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
После нескольких теплых дней, уже завтра, 18 марта, в Татарстане ожидается существенное ухудшение погодных условий. Такой прогноз сообщили в гидрометцентре республики.
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами метель, мокрый снег с дождем, сильный ветер и туман. Температура воздуха опустится до минут трех градусов.
В столице Татарстана ночью ожидается до минус двух, днем до +3 градусов. Водителей предупреждают о гололедице и снежных заносах на дорогах и просят быть осторожными.
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