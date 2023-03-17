В Чувашии 13 дольщиков из 90-х получат квартиру или денежную компенсацию

Обманутых дольщиков прошлого столетия из Чувашии восстановят в правах Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Чувашии Олег Николаев серьезно настроен на решение проблемы 13-ти обманутых дольщиков, пострадавших в период с 1998-го до 2004 года. Объекты, принадлежащие им, на сегодняшний день не состоят в Едином реестре проблемных объектов.

Глава Чувашии считает, что хотя многие дольщики уже не надеялись на восстановление справедливости, застарелую проблему нужно решать. Жителям Республики дадут выбор – получение новой жилплощади по договору участия в долевом строительстве либо денежной компенсации.

Инвестором в ее решении выступит компания «СЗ «Стройтрест №3», которая уже подтвердила возможность восстановления прав жертв мошенников любым из двух способов.

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