Нижнекамских сотрудников исполкома подозревают в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге

В отношении нижнекамских чиновников возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Целый «букет» статей уголовного кодекса инкриминируют сотрудникам исполнительного комитета и МУП «Комплексное предприятие благоустройства» Нижнекамска Республики Татарстан.

Как сообщают в региональном следственном комитете, в прошлом году Исполком и МУП заключили контракт на вывоз строительного мусора на полигон и дальнейшую рекультивацию отходов. Стоимость договора составила порядка 10 млн рублей. Однако, несмотря на наличие бумаг о выполнении работ в полном объеме, мусор так и остался на своем месте.

Следователи считают, что путем подлога документов пока еще неустановленные лица похитили из бюджета более 1 млн рублей. Точная сумма ущерба будет установлена позже.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по таким статьям, как «мошенничество», «превышение должностных полномочий» и «служебный подлог». «Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщают в пресс-службе Управления.

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