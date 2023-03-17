Клиенты ВТБ в Татарстане увеличили объем налоговых платежей в два раза

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По итогам января-февраля объем налоговых платежей, проведенных клиентами банка в Татарстане через ВТБ Онлайн, вырос более чем в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Количество пользователей в регионе, совершающих налоговые платежи указанным способом, в первые два месяца 2023 годавыросло почти в шесть раз по отношению к январю-февралю прошлого года.

Всего за 2022 год объем налоговых платежей в республике через онлайн-банк вырос на 40%, при этом количество платежей стало на 60% больше, чем годом ранее, а их «средний чек» немного снизился. За год в Татарстане через ВТБ Онлайн было проведено более 60 тысяч платежей на сумму свыше 191 млн рублей.

В целом по стране по итогам января-февраля объем налоговых платежей физических лиц в ВТБ Онлайн превысил 1 млрд рублей, увеличившись в три раза к аналогичному периоду прошлого года. За два месяца 2023 года пользователи ВТБ Онлайн совершили около 2 млн налоговых платежей на общую сумму свыше 1 млрд рублей. По сравнению с январем-февралем прошлого года число операций увеличилось в 13 раз.

- В начале этого года мы предоставили клиентам актуальную информацию о начисленных налогах и смогли в кратчайшие сроки провести их платежи по реквизитам Единого налогового счета, – отметил начальник управления «Платежи» ВТБ Руслан Новиков.