В Алатырь прибыла дополнительная группа спасателей ГУ МЧС России по Чувашии. Фото: администрация Алатыря

В Алатырском районе Чувашии ввели режим повышенной готовности из-за риска подтопления. На территории округа круглосуточно работает оперштаб, а также организовано дежурство аварийных служб объектов жизнеобеспечения.

Сегодня, 17 марта, в Алатырь прибыла дополнительная группа спасателей ГУ МЧС России по Чувашии в количестве 49 человек и 10 единиц техники. Они будут оказывать оперативную помощь населению в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.

В настоящее время подтоплен один мост через реку Алатырь, соединяющий город с дачным массивом, сообщает пресс-служба алатырской администрации.

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