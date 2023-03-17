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НовостиПроисшествия17 марта 2023 12:49

Полпреда Дагестана в Татарстане Магомеда Муслимова арестовали на два месяца

Его заключили под стражу до 15 мая
Замалия МИРКАТОВА
Муслимова обвиняют в крупном вымогательстве.

Муслимова обвиняют в крупном вымогательстве.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полпреду Дагестана в Татарстане Магомеду Муслимову, которого ранее доставили в Вахитовский районный суд, избрали меру пресечения. Его заключили под стражу до 15 мая.

По мнению суда, если Муслимов останется на свободе, он может оказать давление на участников уголовного судопроизводства или скрыться от правоохранительных органов.

Напомним, полпреда Дагестана в Татарстане Магомеда Муслимова подозревают в вымогательстве 6,7 миллиона рублей у местного бизнесмена.

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