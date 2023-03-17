Полпреда Дагестана в Татарстане Магомеда Муслимова арестовали на два месяца

Муслимова обвиняют в крупном вымогательстве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полпреду Дагестана в Татарстане Магомеду Муслимову, которого ранее доставили в Вахитовский районный суд, избрали меру пресечения. Его заключили под стражу до 15 мая.

По мнению суда, если Муслимов останется на свободе, он может оказать давление на участников уголовного судопроизводства или скрыться от правоохранительных органов.

Напомним, полпреда Дагестана в Татарстане Магомеда Муслимова подозревают в вымогательстве 6,7 миллиона рублей у местного бизнесмена.

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