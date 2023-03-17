Мэру Казани представили концепцию строительства бульвара на улице Серова

Общественное пространство пройдет от мечети «Ярдэм» до улицы Восход. Фото: Денис Гордийко, пресс-служба мэрии Казани

В пятницу, 17 марта, мэру Казани Ильсуру Метшину представили концепцию строительства бульвара на улице Серова. Общественное пространство пройдет от мечети «Ярдэм» до улицы Восход и будет адаптировано для отдыха людей с особенностями здоровья.

Уже в этом году планируется благоустроить первую очередь бульвара площадью 1,33 гектара. Здесь хотят ликвидировать стихийную парковку, проложить инженерные сети и сети ливневой канализации, дорожное покрытие.

Центральной точкой бульвара станет событийная площадь, рядом с которой построят многофункциональный центр для проведения мероприятий. Кроме того, территория будет оборудована зоной отдыха, спортивной и детской площадками, парковками, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких малых городах Татарстана благоустроят общественные пространства.

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