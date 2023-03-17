В Татарстане в капремонте нуждаются 153 детских сада

В Татарстане остается актуальным вопрос капитального ремонта детских садов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане остается актуальным вопрос капитального ремонта детских садов. Так, эти работы необходимо провести в 153 учреждениях и 34 объектах дополнительного образования. Для этого потребуется 49 лет. Об этом на заседании комитета регионального Госсовета по социальной политике сообщила уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец.

- Каждое пятое обращение в адрес уполномоченного связано с вопросами образования. А почти половина из них об отсутствии мест в детских садах, - заявила Волынец.

В Казани функционируют 396 детских садов. Их посещают 80 тысяч детей. Так, за пять лет благодаря программе по капремонту было отремонтировано 49 детсадов на сумму три миллиарда рублей.

Как отметила детский омбудсмен, в детсадах региона имеется около 24 тысяч свободных мест. Однако часть родителей от них отказываются по причине неудобного расположения.

Напомним, Ирина Волынец предлагает ввести в Татарстане принудительную медиацию. Эта система направлена на предотвращение разводов и сохранение семьи.

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