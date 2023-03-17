В Казани с 18 марта начнут работать весенние сельскохозяйственные ярмарки

Жители и гости столица Татарстана смогут посетить ярмарки с 6:00 до 12:00. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани с 18 марта заработают весенние сельскохозяйственные ярмарки. Так, жители и гости города смогут посетить их с 6.00 до 12.00, сообщает пресс-служба мэрии города. Всего откроется 15 торговых площадок в шести районах столицы Татарстана. Там свою продукцию представят 18 агропромышленных организаций и предприятий.

Отметим, в микрорайоне «Салават Купере» сельхозярмарка пройдет на парковке торгового центра на улице Садовая в поселке Осиново.

Напомним, осенние сельскохозяйственные ярмарки в Казани начали свою работу 10 сентября. Тогда особое внимание власти города уделили развитию мобильной торговли.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram